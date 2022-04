Ações de combate à evasão escolar são realizadas na rede municipal de ensino de São João de Meriti - Elias Nicácio

Publicado 05/04/2022 20:30

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio das Secretarias de Educação, Comunicação e Eventos e Saúde realizou, ao longo desta segunda-feira (4), ações de combate à evasão escolar na rede municipal de ensino. O objetivo é conscientizar os alunos sobre a importância da frequência escola.



“Determinamos que no dia 4 de abril, seria o dia de uma grande mobilização de toda comunidade escolar em prol da permanência de nossas crianças, jovens e adultos na escola. A pasta desenvolveu essa ação com a intenção de trazer todos os nossos alunos para dentro da sala de aula. Esse programa é de suma importância e faz com que todos os alunos se conscientizem de que o ideal é que eles aprendam e isso eles só conseguem dentro das salas de aula”, informou o secretário de Educação José Carlos.



As unidades realizaram atividades envolvendo toda a comunidade escolar com brincadeiras, rodas de conversas, apresentações musicais e premiações para os alunos mais frequentes.



Alunos da Escola Municipal Henfil, Chico e Betinho Elias Nicácio

A diretora da Escola Municipal Casemiro de Abreu, Rose Annie, destacou a importância da ação: “É uma busca ativa que acontece não só no dia de hoje, mas em todos os dias nas escolas. Essa busca pelo aluno que está matriculado, mas é ausente tem que acontecer diariamente para que ele possa retornar ao ambiente escolar.”



As enfermeiras Hane, Paula e Eliane, das Unidades Básicas de Saúde da Vila São João e do Parque Alian, conduziram uma palestra sobre o quanto é fundamental que as crianças e jovens estejam matriculados e frequentando regularmente as aulas.



“A frequência escolar é um fator importante para o sucesso educacional, pois assegura a permanência dos alunos. Muitas vezes o aluno sofre algum tipo de violência, dificuldade financeira ou até mesmo convive em um lar desestruturado e tudo isso influencia na evasão escolar. Nossos alunos precisam ter a escola como um ponto de acolhimento”, pontuou o diretor da Escola Municipal Getúlio de Moura, Alex Carvalho.