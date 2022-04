O secretário de Serviços Públicos, Joãozinho, deputado estadual Valdecy da Saúde, amiga Rosete e o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 06/04/2022 22:51

No início desta semana, o deputado estadual Valdecy da Saúde, acompanhado dos secretários de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, e de Serviços Públicos, Joãozinho estiveram no Primeiro Complexo Esportivo e Centro Especializado em Reabilitação, no Parque Araruama, para visitar as obras que estão sendo realizadas.



A novidade faz parte do Cresce+: maior programa de investimento em obras da história de São João de Meriti, que está sendo realizado em três locais no município.

Obras no Primeiro Complexo Esportivo e Centro Especializado em Reabilitação, no Parque Araruama Divulgação/ PMSJM

O projeto contará com serviços de fonoaudiologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia, neuropediatria, assistência social e muito mais.



“Um espaço jamais visto na Baixada Fluminense e com equipamentos modernos para melhor atender a população de São João de Meriti. Agradeço a parceria do Governo do Estado, através do nosso querido Cláudio Castro, que não mede esforços quando realizamos algum pedido”, contou Valdecy da Saúde.