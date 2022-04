São João de Meriti segue imunizando crianças com e sem comorbidade e deficiência de 5 a 11 anos de idade - Divulgação/ PMSJM

São João de Meriti segue imunizando crianças com e sem comorbidade e deficiência de 5 a 11 anos de idadeDivulgação/ PMSJM

Publicado 06/04/2022 19:47

São João de Meriti segue imunizando crianças com e sem comorbidade e deficiência de 5 a 11 anos de idade contra a covid-19. O atendimento acontece das 8h às 15h.



É necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS para a vacinação. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



A pasta reforça que as crianças acompanhadas pelo Programa Melhor em Casa serão vacinadas nas residências delas, de acordo com a programação da equipe correspondente à área.



Pontos de vacinação infantil:



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti



- ESF Vila Norma

Rua Higino Maza, lote 1 - Vila Norma



- ESF Parque Alian

Rua Jaspen, s/n° – Parque Alian



- ESF Novo Rio

Av. Estácio de Sá, s/nº - Venda Velha



- ESF Porto Alegre

Rua Fernandes de Queiróz, s/nº - Jardim Metrópole



- ESF Vila Tiradentes - NOVO LOCAL

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes