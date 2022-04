Passaporte gastronômico é destaque na programação do Shopping Grande Rio - Divulgação

Passaporte gastronômico é destaque na programação do Shopping Grande RioDivulgação

Publicado 07/04/2022 20:23

Até o dia 24 de abril, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, realiza a promoção ‘Mais sabores’. Clientes podem garantir um voucher para consumir em restaurantes participantes.



Para participar da promoção, o cliente deve consumir nos restaurantes participantes, reunir cinco selos de estabelecimentos diferentes em uma cartela, e depois é só trocar pelo voucher para ser utilizado nas casas selecionadas.



O brinde será obtido no SAC/PEG, no Espaço Cliente, no interior do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h, mediante a entrega do passaporte contendo os 5 (cinco) selos diferentes.



O valor do voucher de R$30 deve ser utilizado uma só vez. Caso o valor integral não seja usado, o cliente não pode utilizá-lo em outra compra.



A organização do empreendimento reforça que somente serão disponibilizados selos nos restaurantes participantes da promoção localizados no interior do Shopping Grande Rio.



Passaporte gastronômico “Novos Sabores”

Local: Shopping Grande Rio. R. Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de Meriti.

Data e horário: Seg a sab, das 10h às 22h. Dom e feriados, das 12h às 22h.