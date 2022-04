Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos por policiais militares do 21°BPM - Reprodução/ Pixabay

Publicado 08/04/2022 20:53

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos por policiais militares do 21°BPM (São João de Meriti), em decorrência de abordagens nas ruas, em diferentes regiões do município.



De acordo com informações do Batalhão de Meriti, os acusados possuem anotações criminais por violência doméstica e lesão corporal.



As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.