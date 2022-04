Da esquerda para a direita: Keila Carvalho, Coordenadora de Gestão Democrática ; Áurea Lobo, Superintendente de Educação; Drª Malu, Subsecretária de Saúde; Carla de Souza, Diretora Geral do CIEP 132; Rosemary Lyrio, Presidente do Conselho Municipal de Educação e Subsecretária Municipal de Educação; Valdecy da Saúde, Deputado Estadual e José Carlos, Secretário Municipal de Educação - Beto Oliveira

Da esquerda para a direita: Keila Carvalho, Coordenadora de Gestão Democrática ; Áurea Lobo, Superintendente de Educação; Drª Malu, Subsecretária de Saúde; Carla de Souza, Diretora Geral do CIEP 132; Rosemary Lyrio, Presidente do Conselho Municipal de Educação e Subsecretária Municipal de Educação; Valdecy da Saúde, Deputado Estadual e José Carlos, Secretário Municipal de EducaçãoBeto Oliveira

Publicado 13/04/2022 17:21

Com o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso com o Futuro da Educação Brasileira”, a Etapa Municipal da IV Conferência Nacional de Educação CONAE-2022 do Plano Nacional de Educação foi realizada no CIEP 132 Municipalizado São João Bosco, em São João de Meriti.



O encontro reuniu cerca de 170 pessoas entre delegados, coordenadores e organizadores do setor, que discutiram os rumos da educação brasileira para os próximos 10 anos.



O deputado estadual Valdecy da Saúde esteve no encontro e destacou mais uma novidade que renderá bons frutos para a pasta: “Está sendo construído o maior e mais moderno Centro Especializado em Reabilitação aqui em nossa cidade. Nós iremos tratar dos jovens portadores de doenças raras, como Síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral. O povo da Baixada não vai precisar peregrinar em busca de tratamento especializado. Meriti também ganhará uma Escola Cívico Militar. Eu, governador Cláudio Castro e o prefeito Dr. João estamos trabalhado com um único objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os segmentos”.



Público presente Beto Oliveira

O PNE está em vigor desde 2014 e, em todo o país, apenas cinco das 20 metas foram parcialmente cumpridas. A expectativa dos educadores é que esse novo plano possa contribuir para a construção de uma educação pública mais inclusiva, mais equitativa e de qualidade para todos.



“Temos inúmeras possibilidades de proporcionar aos nossos alunos algo totalmente inédito. A pandemia fez com que a educação se reinventasse. Meu desejo é que São João de Meriti possa dar uma grande contribuição para a educação do nosso país”, afirmou o secretário de Educação José Carlos.



A pasta reforça que o Plano Nacional de Educação é de responsabilidade do Ministério da Educação e que os municípios podem contribuir com suas perspectivas para a educação nacional.