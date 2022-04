Dois traficantes foram presos por policiais do #21BPM na Rua Zemiro Bentox de Assis, no Jardim Metrópole - São João de Meriti. Com eles, uma arma de fogo, um cinto tático e farto material entorpecente foram apreendidos. O caso foi encaminhado à 54ªDP. pic.twitter.com/hw4hG8aMm5