Operação Tapa-Buraco na Rua Silveira Martins, no bairro Éden - Divulgação

Operação Tapa-Buraco na Rua Silveira Martins, no bairro ÉdenDivulgação

Publicado 26/04/2022 22:28

Nesta segunda-feira (25), a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de São João de Meriti iniciou a Operação Tapa-Buraco na Rua Silveira Martins, no bairro Éden, com o objetivo de melhorar a vida dos munícipes da região.



"A Prefeitura está realizando nos quatro cantos da cidade o recapeamento asfáltico para devolver o qualidade de vida para a população meritiense. Sabemos o quanto é difícil transitar pelas ruas com buraco, seja por meio de transporte ou a pé. O objetivo é recuperar totalmente as ruas do nosso município", comentou a vereadora Dra. Letícia Costa.



As atividades foram supervisionadas e indicadas pela representante, com o apoio do prefeito Dr. João e Valdecy da Saúde.



A população pode enviar mensagens para a Semob via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços pela cidade.



"Gostaria de agradecer ao nosso Prefeito Dr. João e ao nosso Deputado Estadual Valdecy da Saúde por ter atendido mais uma solicitação do nosso mandato e da população meritiense", reforçou a Vereadora.