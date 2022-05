Descerramento da placa da casa do marinheiro João Cândido - Beto Oliveira

Publicado 12/05/2022 18:57

São João de Meriti apresentou para a população seu mais novo equipamento cultural: a Casa de Memória Marinheiro João Cândido.



O espaço que será construído no terreno em frente ao posto de saúde Aníbal Viriato, no Jardim Meriti, terá cursos, diversas atividades e vai guardar o acervo de um grande representante do movimento negro, herói municipal e estadual, reconhecido líder da Revolta da Chibata, que pedia o fim dos castigos físicos na Marinha em 1910.



“Hoje estamos vivendo um momento ímpar na história da política. Inaugurar um espaço como esse é de suma importância para a história do município e, eu, como apoiador da cultura, não poderia deixar de abraçar essa causa juntamente com o prefeito Dr. João”, discursou o deputado estadual Valdecy da Saúde.



Terreno onde será construída a casa Beto Oliveira

O prefeito Dr. João reforçou a importância de preservar a memória do marinheiro: “Manhã de uma conquista importante para a história cultural da nossa cidade. Juntos demos início aos trabalhos para a construção da Casa de Memória Marinheiro João Cândido, importante representante da luta do movimento negro”.



O projeto da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) tem a participação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



Participaram do encontro o diretor cultural da Alerj, Nelson Freitas, representando o presidente da casa legislativa André Ceciliano; José Roberto Gifford, presidente da Funarj; Alex Castellar, assessor especial do governador, veio representando-o; Sr. Candinho, filho do marinheiro João Cândido; Mirian Rodrigues, subsecretária municipal de Turismo e o Frei Tatá, superintendente municipal de Igualdade Racial.



Da esquerda para a direita: Webert Peixoto, chefe de gabinete; Roberta Queiroz, secretária de Cultura; Marcelo Rosa, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Candinho, filho do João Cândido; Prefeito Dr. João; Valdecy da Saúde, deputado estadual; José Roberto Gifford, presidente da Funarj; Nelson Freitas, diretor cultural da Alerj; Mirian Rodrigues, subsecretária de Turismo e Jorge Florêncio, representante da Casa de Cultura da Baixada Beto Oliveira