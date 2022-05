Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti promove café da manhã para protetores de animais - GABII

Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti promove café da manhã para protetores de animais GABII

Publicado 10/05/2022 19:22

A Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal promoveu um café da manhã para os protetores de animais de São João de Meriti. A ação ocorreu na Escola Municipal Graça Grijó, em Vilar dos Teles, e contou com a participação do secretário de Ambiente André Mazoni, da subsecretária Luana Reis e do deputado estadual Valdecy da Saúde.



“Quero agradecer a toda equipe do Bem-Estar Animal que está fazendo um trabalho magnífico. Estamos fazendo junto com o prefeito e o governador Cláudio Castro um trabalho diferenciado. Estarei presente em todas as ações que acontecerem na Subsecretaria de Bem-Estar Animal”, disse o deputado estadual Valdecy da Saúde.



A ação contou com a participação do secretário de Ambiente Andre Mazoni, da subsecretária Luana Reis e do deputado estadual Valdecy da Saúde GABII

Vacinação antirrábica em casa, castração e recebimento de denúncias de maus tratos são alguns dos serviços que a Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal oferece à população.



“Dr. João foi o único prefeito a acreditar e a investir na causa animal. Esse café da manhã está acontecendo para promovermos o primeiro encontro entre os protetores de animais nesta nova gestão. Vamos continuar lutando por todos os bichinhos do município”, comentou o secretário de Ambiente André Mazoni.



Para agendar serviços da subsecretaria basta mandar uma mensagem para Zappet (21) 99596-0865 e informar a necessidade. “Eu sempre gostei de ajudar os animais, tenho mais de 25 gatos em casa. Eles foram achados na rua, levei para casa e cuidei. Não adianta comprar animais caros para abandonar na rua. Eu prefiro tirar da rua e levar para casa”, relatou a protetora de animais Maria da Penha.



A subsecretaria fica localizada na Rua Adelino Gonçalves, 4005, Coelho da Rocha e funciona de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30.