Publicado 09/05/2022 19:03

Após a chegada de recursos com a união de forças entre o Governo do Estado, Prefeitura de São João de Meriti e apoio de verbas parlamentares vindas de Brasília, as obras de reestruturação do bairro Grande Rio, em São João de Meriti, foram reiniciadas. De acordo com a pasta, as melhorias, que devem beneficiar cerca de 30 mil pessoas, vão resolver, de vez, os problemas de alagamento no local.



A ação faz parte do programa Cresce mais Meriti, o maior pacote de investimento em obras da cidade que o governo lançou neste segundo mandato. O prefeito Dr. João esteve no bairro para acompanhar o recomeço das obras no local.



“Após a liberação dos recursos parlamentares, recomeçamos as obras que irão mudar a vida dos moradores dessa localidade. Melhorias que foram prometidas há muito tempo e somente agora, após, os trâmites legais estamos conseguindo realizar. Quero fazer um agradecimento aqui a todos vocês pela paciência que tiveram para esperar esse grande momento”, agradeceu o prefeito, Dr. João.



As obras são de infraestrutura, drenagem de água pluviais, pavimentação, asfalto, calçamento e sinalização das vias públicas em todo o bairro. Ainda segundo a pasta, a reestruturação também vai alcançar os vizinhos Vila Jurandir, Conjunto Azul e parte de Éden.

