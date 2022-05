Prefeito de São João de Meriti, Dr. João, e o deputado estadual Valdecy da Saúde no Parque Alian - Divulgação/ PMSJM

Prefeito de São João de Meriti, Dr. João, e o deputado estadual Valdecy da Saúde no Parque Alian Divulgação/ PMSJM

Na manhã desta terça-feira (3), a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob), começou o recapeamento do asfalto na Rua Urânio, no Parque Alian.



O deputado estadual Valdecy da Saúde visitou o bairro e conferiu o andamento dos serviços: “Estamos fazendo uma transformação por completo em nossa cidade. Não é só um trabalho de pavimentação ou de drenagem, é todo um conjunto de obras que estamos fazendo nos quatro cantos da cidade, que hoje nos dá orgulho de bater no peito e dizer que somos meritienses”.



De acordo com a pasta, a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuam e a população pode solicitar os serviços via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852.



Pacote de obras no Grande Rio



O bairro Grande Rio, em São João de Meriti, está recebendo um pacote de obras que vai mudar a região e acabar com os alagamentos que há muitos anos perturbam os moradores, segundo representantes da região. O Prefeito Dr. João, Valdecy da Saúde e representantes visitaram pontos de serviços e acompanharam o andamento das melhorias.

O bairro passa por uma grande transformação, recebendo obras de infraestrutura, com serviços de drenagem, pavimentação, calçamento e sinalização de vias públicas.