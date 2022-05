Andrea Lacerda, secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e equipe - Deborah Vitória

Andrea Lacerda, secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e equipeDeborah Vitória

Publicado 02/05/2022 22:35

Nesta segunda-feira (2), a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com a Receita Federal, inaugurou um Ponto de Atendimento Virtual (PAV) no município. Para ter acesso aos serviços, o munícipe deverá comparecer à secretaria que fica localizada no 4º andar da prefeitura. Não é necessário agendar e todos os serviços são gratuitos.



“Esse polo será de grande importância para a população. Antes, os moradores tinham a necessidade de procurar esse serviço em outros municípios e agora poderão encontrar tudo por aqui mesmo. A junção entre a prefeitura e a Receita Federal promoverá agilidade e praticidade aos moradores e eu só tenho que agradecer ao Dr. João e ao deputado estadual Valdecy da Saúde por não medirem esforços na hora de abraçar as causas apresentadas pela pasta”, ressaltou Andrea Lacerda, secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

Serviços prestados PMSJM



Além da novidade, a pasta segue com a campanha CPF PARA TODOS em que comunidades, escolas, igrejas e centros sociais são visitados por meio de um serviço itinerante que visa solicitar, alterar ou regularizar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).



Serviço PAV Meriti

Endereço: Rua Presidente Lincoln, n° 899, 4°andar

Horário de atendimento: das 9h às 12h

Contatos: (21)96779-9834 ou [email protected] Além da novidade, a pasta segue com a campanhaem que comunidades, escolas, igrejas e centros sociais são visitados por meio de um serviço itinerante que visa solicitar, alterar ou regularizar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).Endereço: Rua Presidente Lincoln, n° 899, 4°andarHorário de atendimento: das 9h às 12hContatos: (21)96779-9834 ou