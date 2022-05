Prefeitura de São João de Meriti inaugura ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal - Divulgação

Publicado 01/05/2022 12:00

A partir desta segunda-feira (2), a Prefeitura de São João de Meriti, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio, em parceria com a Receita Federal, inaugura um ponto de atendimento no município. Nele, o munícipe poderá solicitar gratuitamente, serviços oferecidos pela Receita Federal, em parceria com o Munícipio.



Com o Ponto de Atendimento Virtual, o cidadão pode regularizar o CPF, consultar seu CNPJ, conferir a situação da Declaração de Imposto de Renda, ITR e solicitar vários outros serviços da Receita Federal sem sair da cidade.



O ponto de atendimento em Meriti será no prédio da prefeitura, na Rua Presidente Lincoln, n° 899, 4° andar. Horário de atendimento: das 9h às 17h.



Todos os serviços serão gratuitos e sem necessidade de agendamento.