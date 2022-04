Shopping Grande Rio recebe espaço de jogos de tabuleiro - Divulgação

Publicado 28/04/2022 17:37

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, acaba de receber um novo espaço com diversos jogos de tabuleiro, onde os clientes podem jogar gratuitamente, com o objetivo de fortalecer o entretenimento offiline para todas as idades.



Segundo o empreendimento, o espaço vai muito além do WAR, Banco Imobiliário ou UNO. Na loja, os clientes vão descobrir opções de board games nacionais e internacionais. Ainda estarão disponíveis card games, como Magic the Gathering e Pokémon, além do mundo de fantasia do RPG.



A novidade fica próxima à Renner e funciona nos mesmos horários do funcionamento do Shopping, das 10h às 22h, de segunda a sábado e das 13h às 21h, aos domingos.



A ideia principal é difundir a ideia do entretenimento “offline” para todas as idades. Monitores especializados estarão a postos para demonstrar e ensinar as regras dos jogos, sugerir os melhores jogos em função do perfil dos jogadores e acompanhar o andamento do jogo, garantindo que a experiência dos participantes seja a mais proveitosa possível.