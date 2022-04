Reinauguração da tenda da Melhor Idade com novos serviços - Divulgação

Publicado 27/04/2022 20:41

Representantes e munícipes participaram na manhã desta quarta-feira, 27, da reabertura dos atendimentos para a terceira idade na tenda da Melhor Idade, que está localizada na Rua Dinorá Silva, n°4, ao lado do Hospital Municipal de São João de Meriti. O espaço funciona das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.



A grande novidade da pasta foi a inauguração de uma sala de coleta avançada para exames de sangue, uma extensão do laboratório público de análises clínicas. O espaço ofertará serviços com mais agilidade e prioridade aos idosos.

Representantes e munícipes participaram da reabertura dos atendimentos para a terceira idade Divulgação

De acordo com o prefeito da cidade, Dr. João, a ideia é melhorar o espaço e aumentar ainda mais o número de serviços oferecidos à população quando a subsecretaria estiver instalada, definitivamente, em um outro endereço próximo, melhor e com mais opções.



A subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real, falou sobre a importância da atuação da pasta e o quanto o governo meritiense tem trabalhado em prol do público idoso: “É com muita alegria que recepciono todos os dias a população da terceira idade. Hoje, não posso deixar de agradecer ao prefeito, à secretária de Saúde Márcia Lucas e ao deputado estadual Valdecy da Saúde que têm valorizado cada vez mais a causa da pessoa idosa aqui no município”.



Da esquerda para a direita: Subsecretária da Melhor Idade Márcia Real e a Secretária de Saúde Márcia Lucas Raiane Magalhães

O espaço conta com atendimento médico formado por uma equipe multidisciplinar, terapias ocupacionais, terapias alternativas, espaço beleza, dentre outros serviços.



Para a aposentada Teresa Braga, 74 anos, a tenda é uma alegria: “Aqui me sinto acolhida, pois temos a oportunidade de realizar diversas atividades e isso desperta uma sensação de liberdade em cada um de nós, sendo um instrumento de grande importância no município, pois tratam a melhor idade com muito amor. Agradeço muito a dedicação do prefeito Dr. João, do deputado Valdecy da Saúde e da subsecretária Márcia Real”.



Teresa Braga, 74 anos, aposentada Beto Oliveira

Os documentos necessários para participar dos atendimentos são: cartão do SUS, comprovante de residência e xerox da identidade.