Da esquerda para direita: João da Padaria, vereador; Valdecy da Saúde, deputado estadual; João Nunes, vereador; Dr. João, prefeito e o vereador Bebeto - Deborah Vitória

Publicado 28/04/2022 17:06

A Prefeitura de São João de Meriti entregou à população mais um equipamento público: a Praça Almir Falcão, em Agostinho Porto. O espaço foi revitalizado e recebeu brinquedos, iluminação e aparelhos de ginástica, além de melhorar a aparência do bairro e a qualidade de vida dos moradores. É a segunda área de lazer entregue em menos de um mês pela pasta.



Segundo a pasta, o local funcionava como depósito irregular de lixo e trazia vários problemas aos moradores da região. A reinauguração contou com a participação do prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, do secretariado, de vereadores e da população local.



“Tenho muito orgulho de caminhar ao lado de um prefeito que pegou uma cidade totalmente destruída e com muito amor e dedicação está proporcionando qualidade de vida à população. São João de Meriti é o município da Baixada Fluminense que mais recebeu recursos do estado, pois nosso foco é unir forças para promover dignidade e bem-estar ao povo meritiense. Estamos construindo um governo que ficará marcado na história”, declarou o incentivador e deputado estadual Valdecy da Saúde.



O prefeito, Dr. João, falou sobre a reforma da praça e a importância da parceria entre o município e o governo do estado: “Transformamos um espaço totalmente abandonado em um ambiente de lazer e familiar. Espero que essa comunidade tome conta e preserve esse instrumento público que foi totalmente reformado. Agradeço muito a todos que acreditaram e continuam acreditando em nosso trabalho”.



A Prefeitura de São João de Meriti destacou que toda a cidade está recebendo obras de infraestrutura e várias outras melhorias.



“As obras melhoraram muito a aparência do nosso bairro, trouxeram limpeza e iluminação, e agora reformaram a quadra. Moro aqui há mais de 40 anos, é a primeira vez que o nosso bairro passa por grandes melhorias. Eu só tenho que agradecer ao prefeito, ao deputado e a todo corpo político de São João de Meriti. E agora precisamos cuidar e preservar essa área de lazer tão importante para nossas crianças”, afirmou a comerciante e moradora da localidade, Mônica Santos.