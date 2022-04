O posto do Detran de Meriti está localizado na Rua Egas Muniz, 22, em Vilar dos Teles - divulgação

O Detran-RJ vai promover, neste sábado (30), mais um supermutirão de serviços na unidade São João de Meriti. Já estão abertas vagas para serviços veiculares, emissão da carteira de identidade e habilitação. Esse é o 56° mutirão de atendimentos realizado no fim de semana pela atual gestão.



Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.



Quem precisa fazer a solicitação das carteiras SEAP deverá agendar nas seguintes unidades: Belford Roxo, Cabo Frio, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Campos dos Goytacazes (Guarus Shopping), Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada), Ilha, Itaboraí Plaza, Largo do Machado, Nilópolis, Niterói (Fonseca), Niterói Shopping, Parque Shopping Sulacap, Petrópolis, Queimados, Rio Shopping, Shopping Downtown, Shopping Partage, Shopping Via Brasil, Vaz Lobo, Volta Redonda e West Shopping.



O Posto do Detran Meriti está localizado na Rua Egas Muniz, 22, em Vilar dos Teles.