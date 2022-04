A Vila Olímpica de São João de Meriti fica na Rua Milton, s/n, no bairro Grande Rio, bem às margens da Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

Publicado 29/04/2022 15:41

Uma extensa programação gratuita com shows, atividades de cultura, educação, lazer, saúde e assistência será realizada na Vila Olímpica de São João de Meriti neste fim de semana, celebrando o Dia da Baixada Fluminense (30/4) e o Dia do Trabalhador (1º/5).



A cantora Sandra de Sá fará um passeio por diversos ritmos, embalando o público com hits como “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga Fora”, “Bye bye tristeza”, “Olhos Coloridos”. Já o Casuarina, nova geração do samba carioca, apresentará clássicos do gênero que ganharam releituras nesses mais de 20 anos de trajetória do grupo.



A programação conta com outros destaques como a arena com jogos populares, brinquedos infláveis, ponto de leitura, oficina de stencil arte, torneios esportivos e exposição sobre robótica.



Além das atividades na Vila Olímpica de São João de Meriti, a unidade do Sesc no município (Av. Automóvel Clube, 66) realiza o tradicional Torneio de Basquete do Dia do Trabalhador, no domingo, a partir das 9h.