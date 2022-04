Dia D de vacinação contra gripe e sarampo em São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 29/04/2022 23:01

O município de São João de Meriti realiza o Dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo neste sábado (30), de 8h às 17h. A ação acontece em todas as unidades de saúde do município.



A vacina da gripe será aplicada em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade. Já a do Sarampo para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade.



No ato da imunização é preciso apresentar documentos, cartão do SUS e a caderneta de vacinação, se houver.



Confira a seguir a listagem com o endereço das unidades:



ESF TUCÃO

Avenida Automóvel Clube, s/nº - Vilar dos Teles



ESF COELHINHO

Rua Manoel Cunha, s/nº - Coelho da Rocha



ESF SARAPUÍ

Rua Sarapuí, s/nº - Praça da Bandeira



ESF NOVO RIO

Avenida Estácio de Sá, s/nº, lote 35, quadra 31 - Venda Velha



ESF PARQUE ALIAN

Rua Jasper, 312 - Parque Alian



ESF MORRO DAS PEDRAS

Rua Morro das Pedras, s/nº - Vilar dos Teles



ESF GATO PRETO

Rua Ceci, s/nº - Éden



ESF PORTO ALEGRE

Rua Fernandes de Queiróz, s/nº - Jardim Metrópole



ESF ARARUAMA

Av. Dionísio Rocha, 206 - Parque Araruama



ESF VILA ROSALI

Rua Mário Cabral, s/nº - Vila Rosali



ESF VILA NORMA

Rua Higino Marzo, lote 1, quadra F - Vila Norma



USB PARQUE JOSÉ BONIFÁCIO ALMIR GONÇALVES DIAS

Rua Visconde de Barbacena, 645 - Jardim José Bonifácio



ESF POSTO DA VILA TIRADENTES

Rua Dr. José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes



UBS CENTRO DE SAÚDE DR. ANIBAL VIRIATO

R. Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



ESF TIBAGI

R. Tibagi, s/nº Jardim Metrópole



USF COELHO DA ROCHA

R. Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



USF VILA SÃO JOÃO

R. Petrópolis, s/nº - Vilar dos Teles



PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente à Praça do antigo PAM)



USF VILA UNIÃO

R. Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



ESF VILA SÃO JOSÉ

Av. Comendador Teles, 9 - Vilar dos Teles



UBS JARDIM SUMARÉ

Estr. das Pedrinhas, s/nº - Jardim Sumaré



