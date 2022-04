Os conselheiros membros das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde - Divulgação

Publicado 29/04/2022 16:25

Os conselheiros membros das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde reuniram-se no auditório do Meriti Previ, em São João de Meriti, para apreciação do Relatório anual de Gestão 2021.



O relatório é o documento de gestão que apresenta anualmente os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS), além de orientar em eventuais redirecionamentos que se fazem necessários ao Plano Municipal de Saúde e as planos seguintes.



A Secretária de Saúde de São João de Meriti, Márcia Lucas, esteve presente no encontro e destacou alguns pontos importantes. "Prestar contas é um compromisso do gestor com seu time e com a população. Transparência é um dos pilares da minha gestão e eu fico muito feliz de ter aprovado mais um relatório anual. Essa vitória é de toda a Secretaria de Saúde de São João de Meriti".

A pasta ainda reforçou que São João de Meriti é o primeiro município do Rio de Janeiro a realizar a prestação de contas diretamente do sistema Digisus, garantindo ainda mais transparência e agilidade na apreciação dos dados.