Águas do Rio apresenta balanço dos seis meses de atuação em São João de Meriti Divulgação

Publicado 03/05/2022 17:37

Representantes da Águas do Rio se reuniram com o prefeito de São João de Meriti, Dr. João, e fizeram um balanço dos seis meses de atuação na cidade. A concessionária substituiu e implantou redes de água e instalou sistemas de bombeamento.



“Esses primeiros meses de atuação são bem desafiadores, mas seguimos melhorando o abastecimento de São João de Meriti. Algumas mudanças já foram sentidas pela população e nada melhor do que apresentar à prefeitura nossos investimentos e esforços para ampliar e regularizar o abastecimento na região”, declarou o diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, Cleyson Jacomini.



Entre as novidades está a instalação de um booster, sistema de bombeamento, nas ruas Itu, em Vilar dos Teles, e Maria Soares Sendas, no Parque Barreto. Em São Mateus, estão sendo implantados 1,6 km de rede de água, beneficiando em torno de 13 mil pessoas.



A concessionária atua ainda na reativação do reservatório de Vilar dos Teles, aumentando a distribuição de água para a região.



O prefeito de Meriti, Dr. João, disse lutar em conjunto pelo melhor da cidade: “Conversamos sobre como aumentar a eficiência na distribuição de água na cidade. Ficou acertado que a prefeitura vai ajudar a divulgar o que a empresa tem feito, como forma de prestação de contas à população”.