Da esquerda para a direita: Luana Reis, subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal; André Mazzoni, secretário de Ambiente e Sustentabilidade e Angélica Oliveira, superintendente Promoção e Bem-Estar Animal Beto Oliveira

Publicado 04/05/2022 19:37

A Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de São João de Meriti, voltada para saúde e bem-estar dos pets, foi reestruturada. Agora é dirigida pela médica veterinária Luana Reis.



“Estou muito feliz em poder dar continuidade aos trabalhos realizados pela pasta e, mais ainda, de trazer cada vez mais projetos e buscar por parcerias que melhorem a qualidade de vida dos nossos animais. Nossa sede está de portas abertas para receber as demandas da população”, celebrou Luana.



Os trabalhos ofertados pela pasta foram ampliados para melhor atender a população. Os serviços oferecidos são: vacinação antirrábica em casa, castração, cadastro para tratamento de esporotricose, averiguação de denúncias de maus tratos e cadastro de voluntários para eventos.



Vacinação antirrábica em casa Beto Oliveira

Durante o mês de abril a pasta realizou mais de 346 atendimentos. Entre eles, 32 orientações veterinárias, 167 aplicações de vacina antirrábica, 102 solicitações de castração, três averiguações de denúncias, cinco cadastros de voluntários, dois agendamentos para o tratamento de esporotricose na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), doação de sete sacos de ração, 17 animais castrados e 11 residências visitadas para o diagnóstico de esporotricose.



O secretário de Ambiente e Sustentabilidade, André Mazzoni, destacou a importância de trabalhar em prol da causa animal: “Ter uma subsecretaria voltada para promoção e bem-estar dos animais aqui no município é de grande importância, pois em nenhuma outra gestão o governo trabalhou e investiu tanto em defesa da causa animal. No início da semana conseguimos reafirmar a parceria da subsecretaria com o RJPET, programa da Subsecretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que disponibilizará castrações para os animais cadastrados em nossa pasta. Agradeço ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde e ao governo do estado por terem um olhar voltado para a defesa da causa animal”.



Endereço: R. Adélino Gonçalves, n° 100 - Coelho da Rocha

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h

Zappet: (21) 99596-0865