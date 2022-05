A Prefeitura de São João de Meriti e o Sesc RJ realizaram na Vila Olímpica de Meriti o evento Baixada em Foco - GABII

A Secretaria de Esporte e Lazer de São João de Meriti, em parceria com o Sesc RJ, promoveu o evento Baixada em Foco na Vila Olímpica do município. Palestras, exposições e outras atividades foram oferecidas ao público, além do show da cantora Sandra de Sá.



"É um prazer realizar o Baixada em Foco com muito esporte, lazer e diversão em nossa Vila Olímpica. O Sesc é nosso grande parceiro e nós queremos trazer cada vez mais entretenimento para a nossa população”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti.



Representantes do Sesc e o deputado estadual Valdecy da Saúde também marcaram presença no evento.

O secretário de Esporte e Lazer Dinho Meriti e o deputado estadual Valdecy da Saúde



“Temos várias modalidades esportivas aqui, diversos brinquedos para crianças e adolescentes aproveitarem. É um evento que tem transformado a vida da população meritiense”, reforçou o deputado estadual Valdecy da Saúde.



Segundo a equipe do Sesc, o objetivo do Baixada em Foco é, ao longo de todo o ano, realizar atividades que valorizem patrimônios naturais, culturais, históricos, econômicos, humanos e sociais da região.



Muitas famílias participaram da ação na Vila Olímpica de Meriti



“É um sábado diferente com essas ações aqui na Vila Olímpica. Apesar de ser pequeno, trouxe o meu filho. O esporte muda a vida e hoje vemos diversos esportistas fazendo sucesso no Rio de Janeiro. Isso é bom para as crianças e para os adultos” afirmou o morador Fábio Carlos Santos.

