Mais um mutirão de serviços do Detran no posto de São João de Meriti, na Baixada fluminense - Divulgação/Detran.RJ.

Publicado 13/05/2022 18:55

O Detran-RJ vai promover, neste sábado (14), mais um mutirão de serviços no posto de São João de Meriti, na Baixada fluminense. As vagas já estão disponibilizadas, basta agendar pelos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h, ou pelo site do Detran.



Serviços veiculares: primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros.



Serviços de habilitação: primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva.



Emissão da carteira de identidade.



O órgão solicita aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.