Deputado estadual Valdecy da Saúde, acompanhado da juíza Drª Claudia Valéria, da 4ª Vara Federal de São João de Meriti, durante visita Divulgação

Publicado 25/05/2022 18:17

As obras do primeiro Complexo Esportivo da Baixada Fluminense, localizado em São João de Meriti, entraram na fase final. O espaço terá um campo de futebol de quase dois mil metros quadrados, piscina com acessibilidade, banheiros, plenária, quadra de vôlei de areia com 290 metros quadrados, duas academias ao ar livre, além de uma equipe multidisciplinar composta por cerca de 50 profissionais.



O deputado estadual Valdecy da Saúde, acompanhado da juíza Drª Claudia Valéria, da 4ª Vara Federal de São João de Meriti, esteve no local para acompanhar o andamento das obras.



“Estou muito orgulhoso em entregar esse equipamento para a população. Estamos construindo aqui o maior e mais moderno Complexo Esportivo da Baixada. Eu, o prefeito do Dr. João e o governador Claudio Castro, unindo forças, estamos mudando a história de São João de Meriti. Agradeço muito aos dois por tudo que eles têm feito pela nossa amada cidade”, afirmou o deputado estadual Valdecy da Saúde.



Para os idealizadores, o objetivo é que o empreendimento seja referência em reabilitação.



O espaço terá um campo de futebol de quase dois mil metros quadrados Divulgação

O secretário de Esporte e Lazer Dinho Meriti destacou a importância do espaço: "A construção desse equipamento esportivo vai trazer ainda mais desenvolvimento para o esporte meritiense. Aqui teremos novas modalidades e certamente sairão novos atletas da nossa cidade. Queremos levar São João de Meriti para o âmbito e o reconhecimento nacional e a presença desse novo centro esportivo fará a diferença nessa história".



Ainda segundo a pasta, as repartições do Complexo Esportivo estarão disponíveis para toda população meritiense. Arquibancadas bem localizadas, vestiários completos, playground, pista de caminhada, dois quiosques permanentes e áreas de alimentação completam as novidades do espaço, que está enquadrado no modelo federal de reabilitação.



As repartições do Complexo Esportivo estarão disponíveis para toda população meritiense Divulgação

Os recursos usados para a construção do equipamento é fruto da parceria entre o município e o estado, por meio do Cresce mais Meriti, o maior programa de investimento em obras da cidade. O governo do estado, por intermédio do deputado estadual Valdecy da Saúde, enviou, ao todo, 700 milhões de reais ao município para a realização de grandes obras, informou a pasta.