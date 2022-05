A Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade - Divulgação

Publicado 22/05/2022 20:00

Com o objetivo de melhorar a vida dos moradores, a Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, levou o serviço de pavimentação asfáltica para a Rua Aurélio Cordeiro, no bairro Éden, e Rua Álvaro Proença, no bairro Vila União.



De acordo com a pasta, a Rua Álvaro Proença, em especial, passou por uma grande obra de drenagem, na qual houve troca de manilhas e colocação de caixa de esgoto para sanar a problemática de vazamento de esgoto.



Segunda a vereadora Letícia Costa, os moradores haviam solicitado o serviço devido a um vazamento de água.



“É sempre muito importante quando há essa aproximação do poder público com a população. Os moradores dessas regiões esperavam há muito tempo por essas obras e conquistamos mais essa vitória com o apoio do nosso Deputado Estadual Valdecy da Saúde, do nosso Prefeito Dr. João, do Governador Cláudio Castro, do Secretário Executivo Márcio Reis e o nosso Secretário de Serviços Públicos Joãozinho”, comentou a vereadora.



A pasta reforça que a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade. As operações continuarão e a população pode enviar mensagens via WhatsApp 99973-4333 ou disque serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.