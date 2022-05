Final da Rua São João Batista recebe nova sinalização de trânsito e rotatória - Divulgação/ PMSJM

Final da Rua São João Batista recebe nova sinalização de trânsito e rotatóriaDivulgação/ PMSJM

Publicado 20/05/2022 11:50

Para acabar com o engarrafamento nas imediações da entrada do Shopping Grande Rio, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São João de Meriti realizou, na manhã desta quinta-feira (19), a sinalização do final da Rua São João Batista, esquina com o viaduto São João Caxias. Além disso, os agentes instalaram uma nova rotatória no local.



O objetivo da pasta é manter o trânsito seguro, mais ágil e bem sinalizado seguindo todas as diretrizes e normas determinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



Sinalização do final da Rua São João Batista, esquina com o viaduto São João Caxias Divulgação/ PMSJM

O meritiense Alexander Araujo elogiou a nova sinalização: “A prefeitura de São João de Meriti é maravilhosa mesmo, concluiu a sinalização deste ponto critico em nossa cidade. Trabalho duro. Agora acredito que o trânsito ficará mais tranquilo na região”.

Os agentes também instalaram uma rotatória no local Divulgação/ PMSJM