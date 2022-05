21º BPM (São João de Meriti) - Reprodução / Google Street View

Publicado 17/05/2022 15:44

Dois suspeitos de participação no tráfico foram feridos durante confronto com a PM em São João de Meriti, na Baixada fluminense. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Segundo informações do batalhão, uma equipe do 21º (São João de Meriti) foi atacada por um grupo de criminosos armados. Nenhum policial ficou ferido.



Um revólver, cápsulas de cocaína, um rádio comunicador, uma pistola calibre 9mm e munições foram apreendidos.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.