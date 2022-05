A pistola 9mm foi apreendida - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 14/05/2022 08:41

Policias militares do 21º BPM (São João de Meriti) identificaram e prenderam um criminoso armado durante patrulhamento no bairro Via Tiradentes.

Segundo informações dos agentes, a ação aconteceu na Rua da Penha. A pistola 9mm, utilizada pelo indivíduo, foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia.

A identidade do indivíduo não foi divulgada.