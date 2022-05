Águas do Rio amplia recadastramento para outras cidades da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 13/05/2022 21:53

A Águas do Rio deu início ao recadastramento de seus clientes na Baixada Fluminense. Os profissionais, que estão uniformizados e com crachá de identificação, visitarão cerca de 105 mil imóveis. 180 profissionais foram contratados e preparados para atuar nas nove cidades em que a concessionaria opera na região.



Segundo a empresa, os colaboradores passaram por capacitação para fazer atendimentos e esclarecer dúvidas sobre os serviços disponíveis pela Águas do Rio, como adesão à tarifa social, mudança de titularidade ou modernização de hidrômetros.



“Com um cadastro melhor, poderemos, por exemplo, enviar SMS para alertar sobre um reparo emergencial ou mandar comunicados por e-mail. Por isso, investimos em pessoas capacitadas para atender bem o público”, comentou a coordenadora de cadastro da Águas do Rio, Sandra Sommer.



As visitas acontecerão ao longo dos próximos nove meses e serão realizadas das 8h às 18h, nos dias de semana. Em casos em que os moradores não puderem atender os profissionais neste horário, serão realizadas marcações aos sábados e domingos, assim como após o expediente.



Confira o cronograma em São João de Meriti:



O Centro tem recebido as equipes neste mês de maio. Em junho será a vez de Vilar Dos Teles e Coelho Da Rocha. A ação acontece em julho nos bairros Éden, Jardim Meriti e Agostinho Porto.