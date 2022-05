Da esquerda para a direita: As assistentes sociais Fernanda Freitas Alves, Tátila Santos, Luciene Frera e Sulamita Alves do Nascimento - Beto Oliveira

Publicado 15/05/2022 13:38

A Secretaria de Assistência Social de São João de Meriti realizou aproximadamente 82 mil atendimentos no último ano. Hoje, 15 de maio, é o Dia do Assistente Social. A data é uma homenagem aos profissionais responsáveis por atuar na busca pela redução das desigualdades e pela garantia de direitos às famílias em situação de vulnerabilidade social.



“Buscamos dar a melhor atenção para todos os assistidos, hoje possuímos três equipamentos em obra e realizamos inúmeros atendimentos mensalmente. A Secretaria de Assistência Social ao longo da pandemia trabalhou arduamente em prol da população e eu só tenho que agradecer ao prefeito e a deputado estadual Valdecy da Saúde por não medirem esforços na hora de atender as demandas apresentadas pela pasta”, destacou a secretária de Assistência Social Almerinda de Carvalho.



Secretária Municipal de Assistência Social, Almerinda de Carvalho e o prefeito Dr. João Beto Oliveira

São João de Meriti possui quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); dois Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e uma Central do CadÚnico.



A pasta possui ampla atuação em projetos e em ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários para terceira idade, pessoas com deficiência, população em estado de vulnerabilidade social e crianças e adolescentes vítimas de violência e maus-tratos.



Em 2021 foram realizados 82.669 atendimentos divididos em 50.018 famílias acompanhadas pelo CRAS, 819 acompanhamentos realizados pelo CREAS, 1.225 atendimentos à população em situação de rua, 10.823 pessoas foram atendidas pelo plantão social, 651 carteirinhas emitidas do passe livre interestadual, 348 auxílios sepultamento, 4.251 atendimentos prestados pelo Conselho Tutelar, 10.357 atendimentos prestados pela Central do CadÚnico, 550 famílias foram contempladas pelos mutirões do CadÚnico e outros 739 atendimentos foram realizados durante as quatro edições do Prefeitura no seu Bairro.



A estimativa é que a pasta atenda sete mil pessoas por mês.