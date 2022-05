Material apreendido pelo 21º BPM - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 16/05/2022 23:07

Dois criminosos ficaram feridos após confronto com agentes do 21º BPM (São João de Meriti), na comunidade Vila Ruth.



Segundo informações do Batalhão, com a chegada das equipes na região, iniciou um confronto armado, onde dois indivíduos foram baleados e precisaram ser socorridos ao Hospital Municipal. O estado de saúde da dupla e as identidades dos suspeitos não foram divulgados.



Um fuzil, uma pistola, rádios transmissores e drogas foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na 64ª DP.