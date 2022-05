Da esquerda para a direita: Eduardo Rebuzze, presidente do Conselho Regional SEST SENAT do RJ, Prefeito Dr. João e deputado estadual Valdecy da Saúde - Beto Oliveira

Da esquerda para a direita: Eduardo Rebuzze, presidente do Conselho Regional SEST SENAT do RJ, Prefeito Dr. João e deputado estadual Valdecy da SaúdeBeto Oliveira

Publicado 20/05/2022 19:50 | Atualizado 20/05/2022 20:12

São João de Meriti receberá a décima unidade da pedra fundamental do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT). A área possui 2.680 metros quadrados e entre obras e equipamentos está sendo investido mais de 30 milhões de reais.



O espaço contará com um simulador de direção, dois laboratórios de informática, quatro salas para realização de atividades práticas e nove salas tradicionais. Além de um centro de promoção social que ofertará serviços odontológico, nutricional, psicológico e de fisioterapia.



O prefeito Dr. João participou do evento e reforçou a importância da obra: “Pelo número, 10, essa será a melhor unidade do SEST SENAT no estado do Rio de Janeiro. Não me lembro, em nenhum governo anterior, de ter tanto investimento em uma única cidade. Tenho certeza de que essa parceria diminuirá as demandas em nossos postos de saúde e eu só tenho que agradecer a todos por confiarem em nossa administração”.



A expectativa é que sejam realizados anualmente mais de 128 mil atendimentos.

Local onde será construída a décima unidade do SEST SENAT Beto Oliveira

“São João de Meriti se transformou em um grande polo de logística e sendo assim o SEST SENAT chegou para somar com esse time. Juntos, estamos mudando a história de São João de Meriti. Agradeço muito a maestria do prefeito Dr. João e a sensibilidade do governador Claudio Castro”, destacou o deputado estadual Valdecy da Saúde.



O vereador Bebeto, secretário de Trânsito e Transporte licenciado, participou do momento e reforço que quando era secretário de Trânsito e Transporte em São João de Meriti participou ativamente dessa parceria de expansão e melhoria.