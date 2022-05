Sesc RJ promove Semana Mundial do Brincar - Divulgação

Sesc RJ promove Semana Mundial do BrincarDivulgação

Publicado 26/05/2022 18:07

Com o tema “Da amarelinha ao eletrônico – uma viagem pelo brincar”, o Sesc RJ promove a Semana Mundial do Brincar com atividades em São João de Meriti neste sábado, dia 28 de maio. Entre as atrações para as famílias, jogos, confecção de brinquedos, brincadeiras eletrônicas, show de música infantil e cortejo.



Para os organizadores, o evento serve para engajar o poder público e a sociedade na discussão sobre formas de colocar em prática o direito ao brincar.



Entre as atrações, Pique-bandeira, pula-corda e pula-elástico. A partir das 11h, famílias e demais participantes serão direcionados em um cortejo pelas ruas: Joaquim Rocha e Hermógenes Fontes até chegar ao Sesc pelo estacionamento, onde entrarão na unidade para participar da Semana do Orgulho Nerd.



Serviço: Semana Mundial do Brincar - São João de Meriti

28/05 - Sábado

Locais: Praça do Skate (Rua São João Batista, S/N – Centro) e Unidade Sesc.