Prefeitura de São João de Meriti entrega à população mais um instrumento educacional - Beto Oliveira

Publicado 28/06/2022 19:05

A população de São João de Meriti ganhou mais um instrumento educacional, a Creche Municipal Vereador Benilton Paes, no bairro Jardim Meriti. O imóvel, que era uma creche desativada, foi totalmente reformado. O espaço agora conta com cinco salas de aula, uma sala multimídia, refeitório, cozinha, secretaria, sala de direção, banheiros e pátio. A obra durou cerca de dois meses, segundo a pasta.



A unidade será dirigida pela professora Nilza Renata e beneficiará 300 crianças da educação infantil ao ensino fundamental I. “Essa creche é de suma importância aqui na localidade. Perceber que o nosso município está crescendo e investindo na educação é muito gratificante. Minha expectativa é ofertar uma educação de qualidade e atender às demandas da população local”, disse a diretora.



O prefeito de Meriti, Dr. João falou sobre as melhorias na Educação: “Hoje entregamos mais uma unidade totalmente reformada e equipada para receber nossos munícipes. Aproveito para agradecer a todos os professores e diretores pelo excelente trabalho prestado à população. Com muito trabalho, fé e determinação estamos conseguindo mudar a história de São João de Meriti. Peço a todos vocês que continuem acreditando em minha gestão. Agradeço ao deputado estadual Valdecy da Saúde e ao governador Claudio Castro pelo apoio irrestrito que tem dado a Meriti”.



Essa é a terceira unidade educacional de São João de Meriti a ser entregue em 2022, sendo elas: a Creche Municipal Professor Antenor Lopes Martins, em Éden; a Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles e a Creche Municipal Vereador Benilton Paes que, juntas, somam mais de dois mil alunos.



“O prefeito Dr. João recebeu uma cidade com problemas nas áreas da educação, saúde, com salários atrasados, além de outras pendências, mas estamos avançando. Não tenho dúvidas de que, comparada a outras cidades, São João de Meriti está de parabéns. Nunca um governo trabalhou tanto em prol do povo”, discursou o deputado estadual Valdecy da Saúde.



As matrículas desta unidade estarão abertas a partir da próxima semana e as aulas terão início dia 1º de agosto.

O nome escolhido é uma homenagem ao ex-vereador Benilton Paes que, ao longo de sua vida, construiu uma ligação única com o município, onde exerceu cinco mandatos na Casa Legislativa Municipal. Faleceu em setembro de 2020, em São João de Meriti, aos 72 anos, vítima do coronavírus.

