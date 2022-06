Emergências adulto e infantil funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana - Divulgação/ PMSJM

Publicado 24/06/2022 21:11

Em virtude do feriado de São João, 24 de junho, o município de São João de Meriti paralisou a vacinação de rotina, de gripe e de covid-19. O atendimento será retomado neste sábado (25), em dois endereços, no Centro de Saúde Aníbal Viriato e na Paróquia Nossa Senhora da Glória, das 8h às 12h. Os demais serviços voltam a funcionar, normalmente, segunda-feira (27).



A segunda dose de reforço já está sendo aplicada em moradores com 50 anos de idade ou mais, além das pessoas imunossuprimidas com apresentação do laudo médico. Para a 4ª dose é necessário ter tomado a dose anterior há, pelo menos, quatro meses.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



A pasta reforça que as emergências adulto e infantil funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana.