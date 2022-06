Águas do Rio realiza palestra sobre segurança pública em São João de Meriti - Divulgação

Águas do Rio realiza palestra sobre segurança pública em São João de Meriti Divulgação

Publicado 22/06/2022 22:54

A Águas do Rio realizou uma palestra sobre segurança pública para colaboradores com atuação em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O encontro contou com orientações de cuidados e prevenção, além de abordar as operações de monitoramento e segurança do Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária.



“Hoje discutimos sobre comportamentos que os nossos funcionários devem adotar nas rotinas de trabalho, tanto preservando a integridade das operações e as normas da empresa, quanto integridade física dos colaboradores e dos nossos equipamentos, preservando sempre a vida”, pontuou Eduardo Duarte, supervisor de segurança patrimonial.



O colaborador Anderson de Freitas acrescentou: “Debater o assunto é importante para a gente saber como lidar em certas situações de perigo, como se expressar da forma correta para não haver nenhuma divergência”.