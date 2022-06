Águas do Rio realiza recadastramento de clientes no Centro de Meriti - Divulgação

Águas do Rio realiza recadastramento de clientes no Centro de MeritiDivulgação

Publicado 22/06/2022 08:46

A Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento em São João de Meriti, deu continuidade ao recadastramento de seus clientes no Centro da cidade. Os mais de 360 profissionais, que estarão uniformizados e com crachá de identificação, visitarão diversos imóveis nesta semana.



Segundo a empresa, os colaboradores passaram por capacitação para fazer atendimentos e esclarecer dúvidas sobre os serviços disponíveis pela Águas do Rio, como adesão à tarifa social, mudança de titularidade ou modernização de hidrômetro.



O serviço será realizado no período das 8h às 18h, nos dias de semana. Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h.