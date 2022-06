Festa do Padroeiro São João Batista, em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 20/06/2022 18:59 | Atualizado 20/06/2022 19:04

As bandeirinhas na Praça da Matriz, Centro de São João de Meriti, anunciam o início da Festa do Padroeiro São João Batista 2022. Após dois longos anos, a maior festa junina da Baixada está de volta e acontece de 20 a 26 de junho. A celebração, tanto a parte religiosa quanto a festa externa, reunirá muitas comidas típicas, música boa e diversão.



As barracas estarão abertas todos os dias durante à tarde e à noite. As apresentações acontecem após a novena do padroeiro, às 20h.



“Há meses estamos nos preparando para realizar uma bonita festa para todos. Por isso, pedimos a intercessão de São João Batista que abençoe todos aqueles envolvidos na realização desta festa e que possa ser um momento de paz, alegria, reencontros e de esperança!”, informou a organização da Paróquia nas redes sociais.



Confira a programação e fique por dentro de tudo que vai rolar na Festa do Padroeiro São João Batista:



20 de junho (segunda-feira)



The Cure Cover

Caixa Preta

The Cult Cover

Banda 7 vidas

Banda Damarôo



21 de junho (terça-feira)



Cesar dos Teclados

Nailton dos Teclados

Paraíba Safado

Lais e Mariana

Coreografia

Êmipe



22 de junho (quarta-feira)



Banda Dom (Reservado)

Fael (Hip-Hop)

Ginga Pura

Polifiq

Conexão 4



23 de junho (quinta-feira)



Espaço Quadrilha (Sesc)

Pimenta do Reino (Sesc)

Banda Embhalôo

Reluz (Sociedade do Samba) Mario Sergio

Léo Acyolli

Batucaê



24 de junho (sexta-feira)



Missa Campal

Clara Garcia

Intimistas

Grupo Inverso

Principe

Robinho

Pedro Felipe



25 de junho (Sábado)



Escola de Samba Unidos da Ponte

Grupo Raiz da Flor

Grupo 22 minutos e Gustavinho (The Voice)

Luiz Paulo (ex-clima diferente)

Lobinho Paz

Renan e Cristiano



26 de junho (Domingo)



Grupo Casuarina (Sesc)

Ronaldinho (Fundo de quintal)

Luidd (The Voice)

Binho Simões

Me leva pra casa

Swing e Simpatia