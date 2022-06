A Prefeitura de São João de Meriti realizou a apresentação no auditório da Escola Graça Grijó, em Vilar dos Teles - Divulgação/ PMSJM

A Prefeitura de São João de Meriti realizou a apresentação no auditório da Escola Graça Grijó, em Vilar dos TelesDivulgação/ PMSJM

Publicado 15/06/2022 20:32

O documento que estabelece a gestão da saúde para os próximos quatro anos foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde nesta terça-feira (14). O Plano Municipal de Saúde de São João de Meriti (2022-2025) foi elaborado a partir do levantamento das necessidades da população na área da Saúde e da análise da capacidade em ofertar ações e serviços para o atendimento de todos.

Ainda segundo a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a elaboração do plano aborda as discussões entre os diversos setores da Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde para resultar em ações de conclusão a partir dos vários debates ocorridos ao longo dos últimos meses.

Esteve presente no encontro, o presidente do Conselho Municipal, Alfredo Maragoni, o prefeito, Dr. João, a subsecretária Dra. Malu e representantes dos serviços e da população, além de colaboradores da pasta.

O Plano Municipal apresenta as condições de saúde da população, as possibilidades de acesso e da oferta de serviços direcionando os administradores na definição de estratégias para a gestão do SUS no município, além da indicação de novas diretrizes e metas a serem alcançadas, tendo como objetivos a ampliação do acesso e aprimoramento da saúde pública na cidade.