Os funcionários da Águas do Rio devidamente uniformizados e identificados estão percorrendo bairros de MeritiDivulgação

Publicado 15/06/2022 19:32

A Águas do Rio realiza o recadastramento de seus clientes nesta semana, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação acontece em diversos bairros e conta com 363 profissionais.



O objetivo, segundo a empresa, é atualizar os dados que facilitarão a interlocução entre as duas partes. Os agentes realizam o recadastro no período das 8h às 18h, nos dias de semana.



A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por whatsapp e ligação.



Confira os locais da ação em São João de Meriti:



- Agostinho Porto; Beira Rio; Centro; Coelho Da Rocha; Dos Trezentos; Éden Gostinho Porto; Engenheiro Belford; Grande Rio; Jardim Califórnia; Jardim De Meriti; Jardim Eucalipto; Jardim Iris; Jardim Jose Bonifácio; Jardim Jurema; Jardim Meriti; Jardim Metrópole; Jardim Olavo Bilac; Jardim Sumaré; Nova Califórnia; Parque Regina; Parque Alian; Parque Analândia; Parque Araruama; Parque Cruz Alta; Parque Jardim Jose Bonifácio; Parque José Bonifácio; Parque Juriti; Parque Lafaiete; Parque Luzitana; Parque Novo Rio; Parque Santana; Parque São Judas Tadeu; Parque São Nicolau; Parque José Bonifácio; São Mateus; Tomazinho; Vale da Simpatia; Venda Velha; Vila Farrula; Vila Jurandir; Vila Norma; Vila Rosali; Vila São João; Vila Tiradentes; Vila Zulmira e Vilar dos Teles.