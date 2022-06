O governador Cláudio Castro, Valdecy da Saúde e o prefeito de Meriti, Dr. João - Beto Oliveira

Publicado 11/06/2022 21:08

A Prefeitura de São João de Meriti inaugurou o Complexo Esportivo Valter Pereira da Silva, o primeiro da Baixada Fluminense, neste sábado (11). O espaço foi completamente reestruturado para proporcionar mais lazer, educação e esporte aos moradores. A obra é uma parceria da prefeitura com o governo do estado, que está investindo mais de 700 milhões de reais no município.



Localizado no Parque Novo Rio, o espaço de seis mil metros quadrados possui campo de futebol, arquibancadas bem localizadas, vestiários com banheiros, quadra de areia, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e dois quiosques permanentes.



“O legado que vamos deixar, é um legada de parceria. A palavra deixou de ser eu e agora é nós. Nós estamos fazendo juntos e mudando a história desse estado. A cidade está crescendo e verdadeiramente estamos trabalhando pelo bem estar do povo”, discursou o governador Cláudio Castro.

São João de Meriti entregou mais um potente equipamento público: o Complexo Esportivo Valter Pereira da Silva Beto Oliveira



A inauguração contou com a presença do prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, do governador Cláudio Castro, do senador Romário, do deputado estadual Max Lemos, do deputado federal Joziel, da superintendente estadual de Pessoas Desaparecidas e Documentação Jovita Belfort, da maioria do secretariado e de vereadores locais.

“Mais um potente equipamento público está sendo estregue para os moradores de São João de Meriti. Isso aqui e uma Complexo Esportivo e Inclusivo. Ao lado iremos inaugurar o nosso maior Centro de Reabilitação da Baixada Fluminense. Nós iremos tratar pessoas que precisam ser acompanhadas, com necessidades especiais, autistas, com paralisia cerebral e síndrome de Down. Dois espaços que vão elevar o nome da nossa cidade e a qualidade de vida dos moradores”, disse o deputado estadual Valdecy da Saúde, em discurso emocionado.



O Centro Especializado em Reabilitação contará com serviços de fonoaudiologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia, neuropediatria, assistência social e muito mais.



O espaço de seis mil metros quadrados possui campo de futebol, arquibancadas bem localizadas, vestiários com banheiros, quadra de areia Beto Oliveira

O prefeito Dr. João falou sobre as parcerias com o estado: “Estamos honrados com tudo que está acontecendo em nossa cidade. Grandes empresas estão chegando, gerando emprego e qualidade de vida. Nossa cidade nunca teve um momento tão lindo e maravilho, de uma revolução concreta e real igual nós estamos tendo neste segundo mandato. Reiniciamos obras que estavam paradas há anos e tudo isso só está sendo possível graças ao auxilio e à parceria com o governo do estado.”



O secretário de Esporte e Lazer Dinho Meriti destacou a importância do espaço: “Participar é a realização de um sonho. Sou um apaixonado pelo esporte e sinto orgulho de fazer parte do mandato de vocês. Deixo aqui o meu agradecimento ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde e ao governador Claudio Castro por investirem no esporte aqui em São João de Meriti”.