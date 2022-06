Inauguração do Complexo Esportivo no Parque Novo Rio será neste sábado (11) - Divulgação

Publicado 10/06/2022 12:44 | Atualizado 10/06/2022 16:56

A Prefeitura de São João de Meriti entrega à população mais um equipamento público: o Complexo Esportivo, primeiro da Baixada Fluminense. A inauguração será neste sábado, dia 11 de junho, às 9h, e contará com a presença do governador do estado, Cláudio Castro.



O espaço localizado no Parque Novo Rio, conta com seis mil metros quadrados possui campo de futebol, arquibancadas bem localizadas, vestiários com banheiros, quadra de areia, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e dois quiosques permanentes.



Esperançoso, o deputado estadual Valdecy da Saúde disse não medir esforços para ajudar os moradores. “Estamos trabalhando todos de mãos dadas para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, adolescentes, adultos e idosos meritienses. O complexo esportivo contará com equipamentos modernos e será referência em reabilitação física e intelectual”.



O deputado estadual Valdecy da Saúde e o prefeito de São João de Meriti, Dr. João Divulgação

Anteriormente, no local funcionava um clube antigo que há 34 anos estava destruído e os moradores jogavam lixo no terreno. Agora, a área foi transformada e poderá ser usada por todos os moradores.



“O complexo esportivo está sendo construído com uma parte da verba da venda da Cedae. O dinheiro está sendo revestido em obra de infraestrutura e obra para o benefício do município. Estamos felizes em mais uma entrega. Contamos com a presença dos moradores na inauguração do Complexo Esportivo no Parque Novo Rio”, comentou o prefeito Dr. João.



O novo espaço possui seis mil metros quadrados Divulgação

Serviço: Inauguração do Complexo Esportivo

Data: 11/6 (sábado)

Horário: 9h

Endereço: Rua Iracema com Rua Colorado, Parque Novo Rio.