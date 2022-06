São João de Meriti: loja de atendimento da Águas do Rio está com endereço novo - Divulgação

Publicado 09/06/2022 19:34

Os serviços da Águas do Rio, companhia de água e esgoto de Meriti, podem ser solicitados em novo endereço, no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. A loja de atendimento da concessionária conta com um ambiente mais moderno e virtual. A nova unidade funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h.



No local, totens de autoatendimento auxiliam os clientes a pagar faturas via cartão de débito ou crédito. Além disso, no Espaço Virtual, é possível solicitar segunda via da conta, mudança de titularidade, histórico de consumo, alteração do local de ligação de água, entre outros serviços, além de denunciar vazamento de esgoto ou ligações irregulares de água.



De acordo com Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, além da mudança de endereço, a empresa ainda dobrou a quantidade de atendentes para a agilizar o atendimento.



“Nossos pilares são baseados na qualidade do serviço, treinamento e capacitação de funcionários, e conforto do cliente. Por isso, sempre monitoramos o fluxo da loja, para que a gente consiga manter o rápido atendimento”, declara.



A nova unidade funciona na Rua Maria Soares Sendas, 111, loja 222- Parque Barreto. O local é provisório e, nos próximos meses, a loja será transferida para o prédio anexo ao shopping, informou a concessionária. A antiga loja, localizada na rua Santo Antônio, 231, Centro de São João de Meriti, foi desativada.