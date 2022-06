Criminoso é detido com arma e drogas no bairro de Tomazinho - Divulgação/ PMERJ

Publicado 08/06/2022 00:23

Policiais militares do 21º BPM prenderam me flagrante um homem por porte ilegal de arma e envolvimento com tráfico de drogas. A captura ocorreu durante patrulhamento no bairro de Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo os agentes, um revólver e farta quantidade de drogas foram encontrados com o suspeito. A identidade do mesmo não foi divulgada.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na delegacia da região.