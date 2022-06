O 21º BPM está localizado na Av. Automóvel Clube, 1333 - Jardim Jose Bonifácio, São João de Meriti - Reprodução/ Facebook

O 21º BPM está localizado na Av. Automóvel Clube, 1333 - Jardim Jose Bonifácio, São João de MeritiReprodução/ Facebook

Publicado 07/06/2022 17:19

Com a revitalização dos alojamentos, refeitórios, telhados e pintura, além da restauração de fachadas, a EMOP-RJ iniciou as obras de reforma no 21º BPM (São João de Meriti).



As reformas estão sendo executadas por meio do Programa de Manutenção Continuada, do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



“São bens que pertencem ao povo do Estado do Rio de Janeiro, integram o patrimônio público, necessitam de uma infraestrutura adequada. Servidores e usuários precisam de espaços públicos acolhedores e confortáveis”, ressaltou o presidente da EMOP-RJ, André Braga.



Braga reforçou que a falta de manutenção nos prédios públicos, como os da Polícia Militar, reflete nas condições de trabalho do servidor e no atendimento da população.