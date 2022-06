O Governador Cláudio Castro, Prefeito de Meriti, Dr. João, e o deputado estadual Valdecy da Saúde - Divulgação

Publicado 05/06/2022 20:53

Mais de 15 mil pessoas estiveram presentes neste sábado (4), na Via Music Hall, em São João de Meriti, para o lançamento das pré-candidaturas do deputado estadual Valdecy da Saúde à reeleição e dos vereadores Bebeto, Dra. Letícia Costa e João da Padaria para o Legislativo Federal. O evento também oficializou a volta de Dr. João, prefeito de São João de Meriti, ao Partido Liberal (PL).



Autoridades como o governador Cláudio Castro, o senador Romário, o deputado federal Daniel Silveira, outros deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores da cidade e de outros municípios estiveram presentes e declararam apoio ao município e seus representantes.

Lançamento das pré-candidaturas do deputado estadual Valdecy da Saúde à reeleição e dos vereadores Bebeto, João da Padaria e Dra. Letícia Costa para o Legislativo Federal Vinicius Dias

"Gratidão! A população de São João de Meriti pode sentir orgulho de residir aqui. Continuarei não medindo esforços para cuidar de cada canto, bairro e morador. O povo meritiense voltou acreditar em política. Tudo isso só foi possível graças às mãos mágicas do nosso amigo Claudio Castro que tirou o RJ das páginas policiais e colocou mais desenvolvimento econômico e social. A união de forças entre o estado e o município está mudando a história de São João de Meriti. Isso é muito gratificante!", discursou Valdecy da Saúde, dando ênfase para as melhorias promovidas ao longo desses 17 meses de governo.



Com o Cresce Mais Meriti, maior programa de investimento em obras da história do município, o representante conseguiu serviços de infraestrutura para bairros necessitados e obras do Centro Integrado de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, na Praça dos Três Poderes. No próximo sábado (11), será inaugurado o primeiro Complexo Esportivo e Centro Especializado em Reabilitação física e intelectual da Baixada Fluminense, no Parque Araruama. A unidade contará com equipamentos modernos para ser uma referência em atendimento à população meritiense.

O pré-candidato a deputado estadual Valdecy da Saúde Divulgação

“O Rio de Janeiro decidiu dar exemplo de como governar para o restante do país. Agora, nosso povo possui uma política pública e social de verdade. O prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde são exemplos disso e é por isso que hoje caminho de cabeça erguida, ao lado deles, pelas ruas da cidade”, falou Castro aos presentes.



Na reunião histórica, transformações e melhorias para todo o estado foram apresentadas.



Na reunião histórica, transformações e melhorias para todo o estado foram apresentadas Vinicius Dias

Oficializando seu retorno ao PL, o Prefeito Dr. João discursou: “Hoje estou retornando para minha antiga casa com direito a uma festa tão linda e democrática. Nunca tivemos um encontro assim. Não posso deixar de agradecer ao meu grandes amigos Cláudio Castro e Valdecy da Saúde por lutarem, junto comigo, por uma nova São João de Meriti. Estou muito feliz com a participação de todos e todas e agradeço, de coração, a cada um que esteve conosco na manhã deste sábado".