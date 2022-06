Dia do Meio Ambiente é marcado por ação sustentável no Shopping Grande Rio - Divulgação

Dia do Meio Ambiente é marcado por ação sustentável no Shopping Grande RioDivulgação

Publicado 02/06/2022 20:00

O Dia do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. Para comemorar a data, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, vai promover ações em prol do meio ambiente e da sustentabilidade. Haverá distribuição de mudas e ações digitais no local para interação dos clientes, às 14h.

O espaço verde será também um ponto de coleta de tampinhas e garrafas pet e lacres de latas. As doações são revertidas em cadeiras de rodas para o projeto Reciclando por Amor, da Matriz Santa Rosa de Lima.

O Shopping Grande Rio é engajado com a causa e busca, regularmente, trabalhar em prol da sustentabilidade. Atualmente, o shopping possui uma Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE, além das claraboias, que diminuem a necessidade de energia elétrica e o processo de coleta seletiva, que separa e destina corretamente todos os resíduos produzidos no estabelecimento.

Serviço: Distribuição de mudas e hortaliças

Data: 5 de junho (domingo)

Horário: 14h

Local: Espaço Verde, Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.