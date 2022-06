Saúde promove programação especial em celebração a Semana da Enfermagem - Beto Oliveira

Publicado 01/06/2022 17:51

A Coordenação do Serviço de Enfermagem da Secretaria de Saúde de São João de Meriti realizou uma tarde de homenagens voltadas para a promoção da visibilidade do trabalho desses profissionais.



O evento contou com a participação de parte do quadro de profissionais da saúde da rede municipal, além de estudantes de cinco cursos técnicos que ficam em São João de Meriti.



“A Enfermagem precisa ser reconhecida todo o tempo. Com a pandemia, os munícipes puderam comprovar que foi a área da saúde que não recuou e ficou o tempo todo na linha de frente, colocando suas vidas em risco, para salvar a nossa. Mais do que justa essa homenagem!”, declarou a médica e subsecretária da pasta, Dra. Malu.



Para a Secretaria de Saúde, esses momentos são fundamentais para demonstrar reconhecimento e gratidão ao trabalho desempenhado por esse time que acolhe a população com tanto carinho e respeito.



Estudante do curso técnico de enfermagem, Vanessa Oliveira, de 27 anos, se emociona ao falar de sua escolha e do quanto esse sonho é presente em sua vida: “Eu escolhi Enfermagem porque perdi a minha vó por motivos de saúde. O que me deixou mais triste foi vê-la precisar de ajuda e não saber como ajudá-la. A Enfermagem, além do cuidado, nos faz enxergar que o próximo que cuidamos “é o amor de alguém”, por isso, todo cuidado é pouco. A empatia é o nosso conceito fundamental”.



Em 12 de maio foi celebrado o Dia da Enfermagem e, em 20 de maio, o Dia do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem.